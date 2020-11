Promosso dal G.A.L. Mongioie il corso abilitante per accompagnatore cicloturistico

Il G.A.L. Mongioie, nell’ambito del progetto territoriale “G.A.L. Mongioie e-bike cluster" in fase di realizzazione su 45 Comuni del territorio cebano monregalese, ha ritenuto importante richiedere alla Regione Piemonte, attraverso ed in piena collaborazione con Formont, l’attuazione di un corso abilitante a svolgere l’attività di accompagnatore cicloturistico.

Al termine del Corso verrà rilasciato il patentino della Regione Piemonte che abilita alla professione di accompagnatore cicloturistico e che è l’unico che consente di svolgere questa professione in modo regolare e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Si ritiene molto importante questa iniziativa perché consentirà a molte persone di intraprendere, in modo regolare, una nuova professione molto richiesta dai tanti e-bikers che vorranno percorrere i 130 itinerari del Progetto del G.A.L. Mongioie.

È la prima volta che questo corso si svolge nell’area cebano monregalese.

In base alla L.R. 33/2001 e la D.G.R. n. 27/11643 del 2009 è accompagnatore cicloturistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi in percorsi cicloturistici, fornendo informazioni generali sul territorio, illustrando le zone di pregio naturalistico e ambientali, i siti di interesse artistico, storico e culturale attraversati, al di fuori degli ambiti specifici di competenza degli accompagnatori naturalistici e delle guide turistiche.

L'accompagnatore cicloturistico sarà in grado di condurre i turisti in percorsi cicloturistici, su diverse tipologie di terreno, utilizzando i mezzi ciclabili adeguati e le protezioni idonee alla tipologia di escursione e saprà offrire l'assistenza tecnica ciclistica necessaria alla corretta esecuzione dell'escursione. Inoltre saprà fornire notizie di carattere descrittivo ed informazioni utili sulle zone comprese nell'itinerario e sarà in possesso di competenze di base di primo soccorso.

L'attività' formativa verterà su: legislazione e organizzazione turistica, tecnica professionale, elementi di meteorologia, geografia regionale e provinciale, storia, cultura, arte e folklore regionali con approfondimenti sul territorio provinciale, cartografia e gps, tecniche di comunicazione e dinamiche di gruppo, tecnica ciclistica, meccanica ciclistica, primo soccorso ed uscite pratiche sul territorio.

Il corso è realizzato in collaborazione con la F.C.I. - Federazione Ciclistica Italiana e si terrà per il 95% delle lezioni nella sede del G.A.L. Mongioie, presso il Castello di Mombasiglio e per il 5% presso Formont Peveragno in Località Madonna dei Boschi.

Sono previste 286 ore teorico-pratiche: serali le lezioni teoriche e diurne le uscite pratiche con obbligo di frequenza dell’80% del monte ore del corso che potrà offrire anche crediti formativi.

La quota di iscrizione è di € 1.450,00. I costi sono comprensivi di tutte le spese, le pratiche e le marche da bollo per il rilascio del patentino regionale. Per informazioni contattare la segreteria del Formont al numero 0171/338997

L’attivazione è prevista ad inizio dicembre 2020 od al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il termine ultimo dell’iscrizione è previsto il 30 novembre 2020.