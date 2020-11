Volley femminile A1: le partite del turno infrasettimanale, Scandicci-Cuneo si gioca giovedì

La Serie A1 femminile di Volley si prepara all'ultimo turno infrasettimanale del girone d'andata.

Giornata ancora segnata dall'emergenza sanitaria con due partite già ufficialmente rinviate: Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri.

Rinviato di 24 ore l'incontro della Bosca S.Bernardo Cuneo sul campo della Savino Del Bene Scandicci. E' stato infatti riscontrato un caso di positività al Covid-19 nella formazione scandiccese: come da protocollo mercoledì mattina ci saranno nuovi controlli e se non verranno appurati altri casi di positività arriverà il via libera per la regolare disputa della partita (ore 18,30).

Le partite della 10^giornata:

Mercoledì 4 novembre, ore 19.30 (diretta LVF TV)

Zanetti Bergamo – Imoco Volley Conegliano ARBITRI: Prati-Bassan ADDETTO VIDEOCHECK: Grassi

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Delta Despar Trentino – Saugella Monza ARBITRI: Rapisarda-Sessolo ADDETTO VIDEOCHECK: Danieli

Mercoledì 4 novembre, ore 20.30 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Zanussi-Serafin ADDETTO VIDEOCHECK: Fumagalli

Giovedì 5 novembre, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Marotta-Fontini ADDETTO VIDEOCHECK: Panaiia

Rinviate a data da destinarsi

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri

Riposa: Il Bisonte Firenze