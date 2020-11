4 Novembre, il sindaco di Busca depone le corone ai Caduti

Oggi, 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, annullate a causa della pandemia tutte le celebrazioni in presenza, il Sindaco, Marco Gallo, che ha depositato le corone d’alloro ai monumenti ai Caduti, desidera far giungere ai concittadini questo messaggio: “Sia il 25 Aprile, sia il 4 Novembre, in questo anno davvero molto difficile, sono private delle tradizionali onoranze. Noi che crediamo non siano semplice formalità, ma atti sentiti e dovuti, importanti a definirci come comunità, ce ne rammarichiamo molto. Nonostante tutto e proprio per onorare il ricordo dei Caduti, più che mai ora dobbiamo restare uniti e riscoprire i valori fondamentali che ci danno la forza di rinascere e dare vita ad una nuova ricostruzione”.