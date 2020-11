A Cervasca celebrata la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate

Oggi 4 NOVEMBRE anche l’Amministrazione comunale ha celebrato la Giornata dell’Unità Nazionale e la Festa delle Forze Armate.



Nel rispetto delle normative, in forma molto ridotta e riservata, è stata deposta la corona d’ alloro presso la lapide accanto al municipio, alla presenza del Sindaco Enzo Garnerone, l’Assessore Daniela Benessia, Piero Aimar Capogruppo del gruppo Alpini di Cervasca e Comba Gianni vice Capogruppo.

Durante questa breve cerimonia per commemorare i nostri caduti in guerra, il suono della tromba, dell’Alpino Bruno Pelissero, con l’Inno di Mameli ha accompagnato l’alzabandiera e con Il Piave si è dedicato l’omaggio a tutti i caduti.

Come l’anno scorso, è stato un momento significativo nel ricordo di tanti uomini che si sono spesi per il bene collettivo.



Il Sindaco

Enzo GARNERONE