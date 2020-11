Arriva la seconda tranche di contributi del Bando Emergenza Alluvione 2020: 510 mila euro per le aree della provincia colpite

È on-line ( www.lvia.it ) l’elenco della seconda tranche di 30 contributi assegnati da LVIA all’interno del Bando Emergenza Alluvione 2020 per 510 mila euro totali. L’iniziativa è nata per fronteggiare le conseguenze degli straordinari eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre 2020, che hanno colpito duramente molte aree della provincia di Cuneo e del Piemonte.

Con questa seconda delibera salgono a 1,1 milioni di euro i contributi assegnati tramite il Bando, sostenuto con 500 mila euro ciascuno da Fondazione CRC e Gruppo Intesa Sanpaolo, a cui si sono aggiunti 100 mila euro raccolti attraverso For Funding, la piattaforma che Intesa Sanpaolo dedica alle organizzazioni non governative e alle associazioni non profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di solidarietà sociale.