Backstage Cuneo: giovedì sera si parla di come cambiano arte e cultura con il nuovo lockdown. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto con Barbara Simonelli

Si parlerà di arte e cultura ma anche di spettacolo al tempo del Covid nella nuova puntata di Backstage, in onda giovedì sera alle 21 sul sito Targatocn, La voce d'Alba e le loro pagine Facebook.

In studio a fianco del conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto, ci sarà la giornalista Barbara Simonelli. Il dibattito su come cambia il modo di fare spettacolo e di vivere la cultura con il nuovo Decreto di Conte, sarà animato dagli interventi di ospiti d'eccezione, del mondo artistico e istituzionale.



Anche questa settimana, L'editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.