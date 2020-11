Cirio: "Le misure del nuovo Dpcm entreranno in vigore da venerdì 6 novembre"

Il testo del nuovo Dpcm verrà presentato questa sera alle 20.20 nel frattempo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, confermando una nota arrivata da Palazzo Chigi, ha annunciato che l'entrata in vigore della nuove disposizioni sarà da venerdì 6 novembre: "In attesa di conoscere nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza del Ministro della Salute in merito alla classificazione delle Regioni italiane, ho appreso direttamente da fonti del Ministero che l’ordinanza con le misure di restrizione entrerà comunque in vigore da venerdì".

La decisione presa dal Governo "per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività" come si legge nella nota di Palazzo Chigi.