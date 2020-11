Pandemia e mercato del lavoro: ecco i settori sui quali puntare nei prossimi anni

Lo sappiamo, il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la nostra economia e molti settori stanno subendo gravi contraccolpi. Questo ritratto riguarda anche il mondo del lavoro con delle conseguenze che, per i più intraprendenti, si possono trasformare in occasioni da sfruttare.

Secondo il World Economic Forum, nei prossimi tre anni si creeranno 133 milioni di nuove opportunità lavorative a livello mondiale, mentre 75 milioni di posti di lavoro sono destinati a scomparire. Bye bye. In Italia, Unioncamere stima che nel prossimo futuro ci sarà bisogno di 2,5 milioni di occupati in più. Inoltre, secondo il dossier 2020 di Unioncamere-Anpal, nei prossimi sei mesi il 75% delle aziende italiane metterà in gioco azioni di reskilling del personale. Reskilling, cioè l’acquisizione di nuove abilità.

Bisogna fare un upgrade, aggiornarsi, rimanere sul pezzo, star dietro al mondo che cambia. E quindi? Su che cosa sarà meglio puntare? Le maggiori opportunità lavorative, il 24%, si troveranno nel campo della tecnologia. Settore già importantissimo, che si appresta a un’ulteriore crescita. Basti pensare a quanto sia stata fondamentale la tecnologia in fase di lockdown.

Al 19% troviamo il mondo della trasformazione industriale, soprattutto nella robotica, nella logistica e nella domotica. Infine e non poteva essere altrimenti, il settore medico con il 14%.

Prendete appunti: in Italia, entro il 2023, saranno disponibili 400mila posti di lavoro nel settore della sanità e dell’assistenza sociale. Il mondo dell’istruzione ne chiederà 200mila, mentre altri 90mila posti di lavoro riguarderanno l’industria dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.

Quindi, riassumendo, in questa prospettiva di grandi cambiamenti a fare la differenza saranno le capacità di adattamento e di aggiornamento di ciascuno di noi. Del resto, come diceva Darwin: “Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento”. Tutto chiaro, sì?