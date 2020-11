Fossano: stanziati 100mila euro per le strade vicinali, fornito l’elenco dei beneficiari

Sono sei le strade vicinali di Fossano che potranno usufruire dei 100mila euro che il Comune di Fossano ha stanziato attraverso un bando.



I beneficiari sono stati resi noti dall’assessore alle frazioni Giacomo Pellegrino:“I lavori non serviranno soltanto agli utenti diretti, ma tutti i cittadini.

Negli anni, infatti, le strade vicinali hanno acquisito un’importanza sempre maggiore, diventando percorsi per passeggiate a piedi o in bicicletta per un numero sempre più elevato di persone”



L’intervento più oneroso riguarda la strada antica comunale per Centallo la quale avrà a disposizione 42mila e 700 euro per i lavori. Gli altri fondi sono destinati alle strade vicinali di: Tavolere (18 mila euro), Cascinotta (13 mila 749 euro), Garabotta (11 mila 550 euro), Belmonte (6850 euro) e Ghetto (3 385 euro).



Il contributo del Comune copre il 50% dei costi, la restante parte è a carico dei privati.