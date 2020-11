Il ponte Odasso non c'è più: rimossa anche l'ultima arcata della struttura

Scompare a poco a poco il ponte Generale Odasso, da oggi, mercoledì 4 novembre, non esistono più le tre arcate, rimangono solo le pietre in marmo nero di Ormea dei due pilastri.

La decisione di demolire la struttura, costruita nel 1861 e dedicata al generale Mario Odasso, ex sindaco della città, è stata presa in seguito agli eventi alluvionali dello scorso venerdì 2 ottobre.

Da anni nel comune, colpito già dall'alluvione del 1994 e del 2016, si pensava alla possibilità di abbattere il ponte che collegava i due lati di via Vittorio Emanuele II per costruire una struttura a campata unica e più alta, ma la decisione definitiva è stata portata avanti dal sindaco Ferruccio Fazio che, all'indomani dell'alluvione di quest'anno, aveva da subito manifestato l'intenzione di portare avanti l'iter per l'abbattimento del ponte, divenuto troppo pericoloso.

E così è stato. A tempo di record il comune è riuscito ad ottenere tutte le autorizzazioni per la rimozione della struttura che è stata "smontata" pezzo a pezzo a partire dallo scorso venerdì 30 ottobre, dopo lo spostamento di tutti i sottoservizi che erano ancorati.

Un vero e proprio evento storico per Garessio che saluta con un po' di malinconia "un vecchio amico" per prepararsi ad accogliere una struttura che certamente sarà più sicura per gli abitanti del borgo Ponte.

In attesa del nuovo ponte, entro Natale dovrebbe essere installata una passerella pedonale, che il comune prenderà in affitto e per cui Confartigianato Imprese Cuneo ha stanziato un contributo di 5 mila euro.