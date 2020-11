Cuneo: è in attivo di 1.729.167 euro il bilancio consolidato 2019

È in attivo di 1.729.167 euro il bilancio consolidato del “gruppo Comune di Cuneo” - che riunisce il conto economico del Comune stesso e delle società da esso partecipate – per il 2019: ieri sera (martedì 3 novembre) la relazione del vicesindaco Patrizia Manassero alla I^ commissione consiliare, presieduta dal consigliere Marco Vernetti.

Le società partecipate che compongono il gruppo sono il Consorzio Ecologico Cuneese (al 33,60%), la società Farmacie Comunali (al 100%), l'Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. (al 40,13%), l'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti s.p.a. (al 38,70%), la Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo s.c.p.a. (al 36,45%), l'Azienda Turistica Locale “Valli alpine e città d'arte” s.c.r.l. (al 10,95%), il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (al 50,47%) e il Consorzio per il Sistema Informatico del Cuneese (allo 0,87%), tutte realtà che – nelle parole di Manassero - “servono all’amministrazione per assicurare alcuni servizi importanti alla città, e con cui siamo in costante contatto attraverso vari strumenti statutari come assemblee e consigli d’amministrazione”: nelle ultime settimane le prime due di loro sono state convocate dalle commissioni I^ e V^ per l’analisi dei dati relativi alle proprie attività, un incontro importante “per comprenderne lo stato di salute e le prospettive future”.