IV Novembre, il sindaco di Fossano celebra la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Accompagnato dal comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti, il sindaco di Fossano Dario Tallone ha celebrato simbolicamente la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate depositando una corona di alloro davanti ad ognuno dei monumenti ai caduti.



“Ancora di più in un momento difficile come questo è di fondamentale importanza ricordare le nostre Forze Armate, oggi ho depositato una corona di alloro davanti ad ognuno dei monumenti dedicati ai caduti fossanesi - il commento del primo cittadino - Ho ricordato con un minuto di silenzio uomini e donne che hanno perso la vita durante il servizio; non va mai dimenticato lo spirito di sacrificio di questi uomini ed è doveroso sottolineare oggi come sempre la collaborazione che la nostra città ha con le Forze Armate”