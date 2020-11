Mondovì celebra il 4 novembre con un videomessaggio del sindaco (VIDEO)

Seguendo le disposizioni della Prefettura per il contenimento del Covid-19, anche nel comune di Mondovì le celebrazioni del 4 novembre in presenza sono state annullate.

L'amministrazione ha deciso dunque di celebrare virtualmente la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate rivolgendo con un particolare appello ai più giovani.

"Non è possibile dare luogo alle attività che avevamo organizzato, ma ritengo doveroso, con questo videomessaggio, condividere con tutti voi i sentimenti di stima e riconoscimento ai rappresentanti delle forze armate, grazie a chi continua a onorare il tricolore italiano con impegno quotidiano" - spiega il sindaco Paolo Adriano che aggiunge - "Oggi è fondamentale condividere con i più giovani il ricordo di tutti coloro che persero la vita nella Grande Guerra. Avevamo in programma di consegnare la costituzione ai neo diciottenni, proprio il 4 novembre, anche se questo non è possibile, rinnovo l'invito a leggerla e a riflettere, vi accorgerete che in essa sono contenute tutte le aspirazioni e gli insegnamenti che tutti noi, da cittadini, possiamo e dobbiamo perseguire".