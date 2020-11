Mondovì: cerimonia "ridotta" per la Festa delle Forze Armate

Nella mattinata odierna, 4 Novembre, Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Sindaco Paolo Adriano, unitamente ad un picchetto della Polizia Municipale e al cospetto del Gonfalone cittadino, ha deposto le tradizionali corone di alloro nei pressi dei monumenti ai Caduti: al reparto militare del Cimitero cittadino, presso lo scalone monumentale di via Delvecchio, al Monumento di Piazza della Repubblica, ove si è tenuto il rituale alzabandiera, nonché presso il Sacrario della Caserma Galliano. Si tratta di celebrazioni purtroppo in forma ridotta a seguito delle note restrizioni legate alla emergenza sanitaria in atto, ma nondimeno significative, nel segno del Ricordo, dell'Unità Nazionale e del valore rappresentato dalle nostre Forze Armate, al quotidiano servizio del Paese. Sul tema, il Sindaco, ha voluto rendere pubblico un videomessaggio visibile su: https://www.youtube.com/watch?v=Ouv52zaHyW0