Peveragno: deposta una corona di fiori per il Giorno dell'unità nazionale

Nessuna manifestazione - come sarebbe stata tradizione in una quotidianità non soggetta alle restrizioni sanitarie della lotta al Covid-19 - per la celebrazione del 4 novembre, Giorno dell'unità nazionale e delle Forze Armate, a Peveragno. Ma l'amministrazione comunale in carica non ha mancato di rendere omaggio ai caduti del territorio con la deposizione di una corona.

"Un omaggio che non poteva mancare, meno che mai in un periodo così difficile dove l'unità, il rispetto e il reciproco aiuto dovrebbero essere alla base di ogni rapporto e di ogni nostra azione - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, assieme ad alcune fotografie - . Non è un periodo facile nemmeno per le nostre Forze Armate, in prima linea nel presidio del territorio e quindi a rischio più di altre categorie. A loro, ai sanitari, a tutte le persone in difficoltà (per malattia propria o dei propri cari, o per difficoltà economiche e lavorative) va il nostro pensiero e il nostro augurio di sapere resistere in questo momento così difficile".