Racconigi: chiude anche il Centro Cicogne, ma resta aperto il Cras per il soccorso degli animali feriti

A seguito del nuovo DPCM, anche l'Oasi e il Risto&bar del Centro Cicogne di Racconigi si fermano. In un primo momento

Entrambi sono chiusi a partire da domani, 5 novembre, fino a nuove disposizioni.

"Speriamo in tempi migliori...vi terremo comunque aggiornati sull'andamento della fauna, perché la Natura non si ferma mai!" commentano dal direttivo dell'Oasi.

Intanto non si ferma l'attività del Cras: gli animali in degenza al CRAS sono costantemente sottoposti a visite e a controlli periodici. Con l'occasione si prelevano campioni per implementare i piani sanitari regionali.. "Un preziosa occasione che fa della fauna selvatica una "sentinella" dello stato sanitario dell'ambiente circostante".