Villanova Mondovì celebra il 4 novembre senza cortei, con il tricolore e i fiori deposti dagli Alpini

Niente celebrazioni né cortei per la festa dell’Unità nazionale e delle forza armate del 4 novembre a Villanova Mondovì, come indicato dalla Prefettura per il contenimento del Coronavirus.

Un 4 novembre molto diverso da quello dello scorso anno, quando, rappresentanti dell’amministrazione, dei carabinieri, della protezione civile, delle crocerossine e degli alpini avevano sfilato accompagnati dalla banda in mezzo alle vie del centro, insieme agli studenti dell’istituto comprensivo villanovese.

Oggi a ricordare i caduti della grande guerra e a rendere omaggio alle forze armate ci sono però i tricolori appesi ai balconi e le composizioni floreali del gruppo Alpini lasciate al monumento all’artigliere in via Roccaforte e in piazza della Rimembranza.