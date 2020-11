Autocisterna in panne a Barge: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Intervento di assistenza per il travaso di GPL da un'autocisterna in panne a Barge.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo, con la partenza di Saluzzo e i Volontari di Barge, e di Torino con il nucleo NBCR.

Il mezzo si è ribaltato su di un fianco e per poter provvedere al recupero i tecnici della ditta hanno utilizzato una seconda autobotte per travasare il liquido infiammabile. Le squadre dei vigili hanno messo in sicurezza lo scenario e convogliato i gas residui di sfiato in una tubazione per essere consumati dalla fiamma di un bruciatore, in gergo "torcia", senza essere dispersi nell'aria.

Per precauzione alcuni abitanti delle vicine abitazioni sono stati evacuati. Le operazioni condotte in serata sono terminate con la rimozione del mezzo.