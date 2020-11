Gravi danni alla chiesetta di San Pancrazio a Limone Piemonte: al lavoro i vigili del fuoco (FOTO)

I vigili del fuoco di Cuneo, nella settimana dal 26 al 30 ottobre, hanno provveduto a mettere in sicurezza la chiesetta di San Pancrazio, in località Panice Inferiore a Limone Piemonte, gravemente danneggiata dall'alluvione dello scorso 2 ottobre.

Una colata di fango e acqua aveva investito questa chiesetta rurale, arrecando gravi danni alle strutture murarie portanti della zona absidale e minacciando il crollo della copertura, rimasta minacciosamente privo di sostegno da un lato.

L’intervento di puntellamento è stato realizzato in legname, sia dalla parte interna per sostenere la struttura del tetto sospesa nel vuoto, sia dalla parte esterna per contrastare l’espulsione di una porzione muraria.

Per la realizzazione delle opere provvisionali è stato impiegato personale formato per tale tipo di intervento, utilizzando il materiale messo a disposizione da parte della Curia di Cuneo.