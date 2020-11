Consigli utili per risolvere i problemi della caldaia

I malfunzionamenti della caldaia: a chi rivolgersi per l'assistenza tecnica In un'abitazione, un ufficio o in una qualsiasi unità abitativa, la caldaia gioca un ruolo fondamentale dal punto di vista del benessere degli inquilini.

Il compito di una caldaia efficiente è quello di garantire il riscaldamento dell'acqua sanitaria, pena l'impossibilità, per gli inquilini stessi, di godere del benessere necessario dal punto di vista dell'igiene, del lavaggio degli alimenti, della cura della casa e così via. Si è parlato, non a caso, di "caldaia efficiente". Trattandosi di un dispositivo sostanzialmente elettronico, anche la caldaia, come un qualsiasi altro apparecchio dotato di circuiti, è soggetto a danni o malfunzionamenti, dovuti all'usura o a difetti di fabbrica. I malfunzionamenti possono manifestarsi a più livelli, colpendo una o più funzionalità della caldaia. Quando ciò accade, però, vi è il rischio elevato di perdere quella componente di benessere garantita dall'acqua calda. Per far fronte a tali problematiche, diviene essenziale poter fare affidamento su un idraulico o su un'azienda che si occupi di questioni simili. Nel caso in cui i malfunzionamenti si manifestino nel Lazio centrale, ad esempio, l'utente avrà la necessità di affidarsi a un' azienda specializzata in assistenza caldaie a Roma, proprio come l'Assistenza delle Caldaie a Roma, da contattare 24 ore su 24 in caso di problemi o malfunzionamenti dell'apparecchio. Tuttavia, rimane un punto chiave da chiarire. Oltre ad aver fornito un consiglio utile in merito all'assistenza tecnica, viene da chiedersi: ma quali sono i problemi che investono maggiormente una caldaia? Quali sono le problematiche più comuni? E, sul piano pratico, come porvi una risoluzione?

La perdita d'acqua dalla caldaia

Uno dei problemi principali relativi al funzionamento della caldaia ha a che vedere con le perdite d'acqua. Le perdite possono manifestarsi per motivi diversi. Si pensi, ad esempio, alla presenza di giunture di scarsa qualità, all'usura o ad altri problemi che possono insistere sugli apparecchi. In casi simili, è essenziale poter intervenire al più presto previa assistenza da parte di un professionista.

L'entità problema, in questo caso, riguarda l'eccessiva pressione dell'acqua. Una pressione insistente, infatti, porta a malfunzionamenti della valvola di sfogo della caldaia, con il risultato che l'acqua inizia a fuoriuscire dalle tubature. La risoluzione della problematica, dunque, passa dall'aprire le valvole dei termosifoni a intermittenza, in modo tale da ridurre la pressione insistente sull'impianto.

Acqua calda malfunzionante o funzionante a intermittenza

Tra i problemi più fastidiosi ai quali porre risoluzione vi sono quelli relativi ai malfunzionamenti dell'acqua calda.

Anche in questo caso siamo di fronte a difetti nel funzionamento della caldaia, difetti ai quali porre rimedio il più presto possibile. Contrariamente a quanto osservato in precedenza, però, con riferimento all'alta pressione insistente sull'impianto idraulico, la mancanza (o l'intermittenza) dell'acqua calda è provocata da una pressione eccessivamente bassa.

In ogni caso, non ci si deve preoccupare: la fonte del problema andrà individuata nella eventuale presenza di calcare localizzato sullo scambiatore di calore. E non solo. A provocare problemi nell'erogazione dell'acqua calda può essere anche un'errata regolazione della caldaia. Nel caso in cui si abbia una discreta praticità con le componenti elettroniche, il consiglio è quello di tentare una regolazione in autonomia; in caso contrario, invece, è di assoluta importanza rivolgersi a un tecnico specializzato.

L'erogazione di una scarsa quantità d'acqua

Infine, tra i problemi maggiormente insistenti vi è quello relativo a una scarsa fuoriuscita d'acqua dalle condutture dell'impianto idraulico.

La scarsa fuoriuscita, salvo casi specifici, si manifesta lungo l'intero impianto. La causa del problema va ricercata nella portata della caldaia, nonché nella sua regolazione. Entrando nel dettaglio, le anomalie nell'erogazione dell'acqua sanitaria potrebbero essere provocate direttamente da un eccesso di pressione all'interno della rete idrica, nonché dalla presenza di calcare sull'accumulatore dell'impianto. Tuttavia, il problema sta a monte, e riguarda specificatamente il dimensionamento dell'impianto. Affinché la caldaia funzioni a dovere, è fondamentale che l'impianto sia progettato da un tecnico professionista, che conosca in modo approfondito le componenti idrauliche.