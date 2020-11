Eros Pessina fa rivivere in un volume l'eccidio nazifascista del Ceretto

"La bellezza e il valore culturale di questo ricco racconto di Eros Pessina risiede nell’intento di conciliazione nazionale degli animi ancora esacerbati per le violenze del periodo di occupazione nazifascista che va dalla data di dichiarazione dell’armistizio dell’8 settembre 1943 fino alla data della liberazione del 25 aprile 1945" così scrive Sandro Gros-Pietro nella sua presentazione. Pessina, avendo un prozio ucciso dell'eccidio e la nonna del Ceretto conosce molti particolari di questa triste pagina di storia e ha voluto raccontarceli in forma coinvolgente ed intrigante allo stesso tempo. È il racconto dell'eccidio e delle 24 ore che lo precedono, con uno spaccato della vita al Ceretto nel lontano, anche se non troppo, 5 gennaio 1944. Citando ancora la presentazione "Eros vive un incubo a occhi aperti: e compie un viaggio nel tempo come il protagonista Michael J. Fox di Ritorno al futuro, e si ritrova esattamente la notte del 4 gennaio del 1944 al Ceretto (di Busca e Costigliole Saluzzo). È una condizione da incubo, che Eros Pessina descrive meravigliosamente, mantenendosi fedele a quel realismo magico che Franz Kafka ha insegnato come metro impareggiabile delle situazioni irrazionali vissute dalla mente come fossero reali, non distinguibili dalle situazioni reali vissute come fossero immaginarie, in quella terra di nessuno in cui la ragione non funziona più e si verificano degli orribili accadimenti che sfuggono a ogni logica".

Eros Pessina è imprenditore, scrittore, poeta, cantautore, politico, rappresentante membro italiano al CEN di Bruxelles, membro del Consiglio Regionale Uncem, Vicepresidente nazionale Aises e Vicepresidente onlus Elogio della poesia, giurato del Premio I Murazzi e presenterà prossimamente il volume, compatibilmente con la situazione Covid.

Il volume, edito da Genesi Editrice di Torino, sarà presto disponibile nelle librerie e in tutte le librerie on-line italiane.