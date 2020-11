La pensione integrativa conviene? Ecco vantaggi e rischi

Oggi si fa un grande parlare di pensione integrativa , uno strumento che viene considerato salvifico se si pensa agli scombussolamenti dell'economia.

Oggi come oggi, moltissime persone - giovani e non solo - si trovano scombussolati all'idea di dover gestire il loro futuro. Ci sono tantissime incertezze sul futuro lavorativo e di conseguenza anche sulla pensione, motivo per cui sono molte le persone che pensano di ricorrere ad una pensione integrativa. La pensione integrativa è uno strumento di investimento, ad adesione libera, che permette di riservarsi una pensione complementare a quella statale per il futuro.

Questo strumento è nelle mani di tutti i lavoratori: non solo i dipendenti, pubblici e privati, ma anche autonomi, soci, cooperative e via dicendo. Grazie alla pensione integrativa è possibile potersi garantire insomma una doppia pensione per il futuro: quella statale, e quella che si ha tenuta da parte negli anni con il proprio risparmio.

In un contesto economico profondamente mutato e privo di certezze, non è un caso che migliaia di persone in Italia approfittino della pensione integrativa. Ma quali sono i suoi effettivi vantaggi, quali sono i rischi? Cerchiamo di capire le caratteristiche della pensione integrativa e come ci può aiutare ad avere un futuro più sereno e roseo.

Tipologie di pensione integrativa: PIP e fondi pensione

Non esiste un solo tipo di pensione integrativa . In generale quando si parla di queste soluzioni si fa riferimento a:

fondi pensione chiusi. Si tratta dei fondi pensione ai quali possono aderire solamente i lavoratori di una certa azienda (fondi pensione aziendali).

Fondi pensione aperti. Sono aperti a tutti, e sono gestiti dalle banche o dalle società di assicurazione.

PIP o piani pensionistici individuali. Piano pensionistico di pensione integrativa che si basa sullo studio delle necessità ed esigenze di un singolo soggetto.

La scelta fra un fondo pensione o un PIP dipende ovviamente dalle proprie caratteristiche.

Un PIP, ad esempio, è un prodotto assicurativo: i soldi versati vengono investiti sui mercati finanziari. Questo fa sì che il guadagno possa essere elevato ma ci sono anche tutti i rischi che sono connessi all’investimento. Un fondo pensione non è uno strumento assicurativo e di conseguenza permette di guadagnare di meno, ma consente anche di avere meno rischi, e più certezze. La scelta del modello più coerente rispetto alle proprie esigenze è molto importante, tenendo conto di stile di vita, stipendio, propensione al rischio.

La tassazione sulla pensione integrativa: perché conviene

La tassazione della pensione integrativa in generale è sempre abbastanza bassa. Lo Stato cerca di incoraggiare e stimolare infatti forme di risparmio complementari rispetto alla previdenza statale, e lo fa ad esempio consentendo la deduzione dalla dichiarazione dei redditi degli importi versati per la pensione integrativa, fino a 5.264 euro al massimo. Se state cercando la soluzione che si adatta meglio alle vostre esigenze ed alle vostre necessità economiche, per avere una maggiore precisione e sicurezza potete utilizzare il simulatore di pensione offerto dal sito propensione in modo da trovare lo strumento di pensione integrativa più adatto.

La pensione integrativa: conviene oppure no?