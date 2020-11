Perugia: con Ghisolfi banche alleate dell’economia g-locale che sfida la pandemia

La Città da cui parte la Marcia della Pace dà avvio alla corsa per l’internazionalizzazione. Perché, potrà sembrare paradossale ma non lo è, il tempo del distanziamento e del lockdown impone che le tecnologie della virtualità siano utilizzate per creare contatti reali fra le Persone e fra gli Operatori economici e bancari per innovare le modalità di export, dal momento che molti beni e servizi dovranno continuare a circolare, e che interi mercati di destinazione saranno riposizionati e avvicinati a quelli di partenza e di origine delle merci e dei prodotti.

Un’occasione strategica per un Paese come l’Italia che può ricondurre a sé intere produzioni oggi spezzettate in più parti del mondo, e renderle più efficienti e tracciabili. Una sfida che parte da Perugia e che avrà il proprio culmine in occasione del Glocal Economic Forum Esg89 Digital Event, patrocinato dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, e che si svolgerà il 13 novembre mettendo in collegamento le più alte personalità rappresentative del mondo istituzionale, imprenditoriale, finanziario, creditizio e comunicativo per fare del capoluogo del Centro Italia – culla con la vicina Assisi della tradizione sociale e religiosa Francescana e del nuovo umanesimo economico – la capitale centrale dell’internazionalizzazione.

Il settore bancario sarà rappresentato dal Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, nel ruolo di rappresentante dell’Italia nei Gruppi europeo e mondiale delle Casse di Risparmio, il quale interverrà nella sezione pomeridiana, quella dedicata agli interventi dei vertici politico-amministrativi ed economico-finanziari del Paese. Assieme a Ghisolfi, interverranno: il Sottosegretario all’economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta; la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; l’economista ed ex Ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta; Emma Marcegaglia, a capo dell’omonimo Gruppo Industriale, past president di Confindustria ed Eni; Paolo Gambarini di Wise SGR Società di gestione del risparmio; Domenico Guzzini della “Fratelli Guzzini” (design per la tavola e la cucina) campione del made in Italy e presidente di Confindustria Macerata; Francesca Colaiacovo di Financo (produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo); Tiziana Crociani di Ti Style It (servizi a sostegno dell’avviamento e dello sviluppo di marchi di lusso); l’opinionista e scrittore Davide Giacalone volto della 7.

Un autentico tavolo di lavoro nel quale i ruoli applicativi dei diversi relatori apicali consentiranno di affrontare in pieno i temi nella loro assoluta concretezza.

L’intervento di Beppe Ghisolfi è previsto tra le ore 17,50 e 18,05.

Il forum sarà premesso dalla sezione mattutina, dedicata ai saluti e agli interventi programmatici, con le seguenti autorità: i Professori universitari Franco Cotana, Andrea Cardoni e Massimo Marotta; Domenico Mauriello, responsabile servizi internazionali di Unioncamere; Mauro Alfonso, amministratore delegato di Simest, società della Cassa depositi e prestiti per il sostegno finanziario delle imprese all’estero; Maria Ines Aronadio, responsabile made in Italy per l’Istituto del commercio estero; Pierfrancesco Gaggi, capo delle relazioni internazionali dell’Associazione bancaria italiana; Riccardo Concetti, presidente della Società UmbriaExport; Paola Liberace, a capo della Vetrya Spa specializzata in progettazione di servizi e piattaforme digitali; Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri.