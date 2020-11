L’ottobre del Rotary Club di Alba per le scuole

In ottobre sono proseguiti i services del Rotary Club di Alba legati all'emergenza sanitaria del Covid-19, con la consegna da parte dei soci di oltre duecento visiere per docenti ed operatori da utilizzare durante le lezioni in presenza.

La seconda, e per ora ultima, conferenza in presenza (e in streaming) del ciclo di incontri autunnali rotariani, si è tenuta martedì 13 ottobre alle ore 18 presso la Sala Convegni della Banca d'Alba ed ha visto la partecipazione di Dunia Astrologo, Pietro Terna e Andrea Surbona, autori del volume "Il lavoro e il valore all'epoca dei robot. Intelligenza artificiale e non - occupazione. Seguito con molto interesse dal pubblico in sala e on line, l'incontro è stato l'occasione di uno stimolante dibattito.