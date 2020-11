Buona parte di Paesana si ritrova (senza prevviso) con i rubinetti a secco: disagi per l’utenza, specialmente per alcuni negozi

Disagi, stamane (4 novembre) a Paesana, dove buona parte del paese si trova (ancora in questi istanti) senza acqua potabile.

Rubinetti a secco, da quanto si apprende, praticamente in buona parte (se non addirittura tutto) il concentrico. L’Acda, Azienda cuneese dell’acqua, società che ha in capo la gestione dell’acquedotto comunale, nei giorni scorsi ha affisso in paese gli avvisi circa la possibile sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, mercoledì 3 e giovedì 4 novembre, dalle 8.30 a fine lavori (presunta per le ore 18.30).

Gli avvisi sono stati affissi solo in alcune zone del paese, come via Crissolo, via Monviso, via Torino e parte di via Barge.

L’acqua, però, manca in praticamente tutto il paese, anche in zone dove non sono comparsi avvisi. L’Acda, contattata da alcuni utenti, riferisce che la sospensione dell’erogazione di acqua potabile sia da ascriversi ad “una rottura di una tubazione in via Torino”.

Ad altri, invece, è stato riferito che “a causa di un imprevisto durante alcuni lavori si è dovuto procedere alla chiusura di più reti dell’acquedotto” (“Causa errata valutazione delle tubature da chiudere?” ci si chiede).

Diverse le chiamate anche in Comune, per sapere i motivi dell’improvvisa assenza di acqua, ma il Municipio non è stato in alcun modo informato di una chiusura così massiccia. Già effettuati i sopralluoghi da parte della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico per capire cosa stesse accadendo.

E, dalle prime informazioni in nostro possesso, pare che oggi e domani vi fossero in programma lavori su alcune saracinesche in via Monviso. Pare però che, con la chiusura dell’acquedotto “mirata” nelle zone dove questa era stata segnalata, i tecnici non riuscissero a lavorare. La soluzione? Chiudere la saracinesca generale dell’acquedotto, lasciando un paese intero senza acqua potabile.

La mancanza di acqua potabile sta creando disagi soprattutto alle attività commerciali, come bar e parrucchieri. In qualche caso, quest’ultimi – colti di sorpresa – hanno dovuto ripiegare su bottiglie di acqua naturale per poter lavar le teste ai clienti presenti nei negozi. Senza acqua anche la Casa di riposo e lo stabilimento dell’Achillea.