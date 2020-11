Saluzzo, Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, cerimonia sobria con il messaggio “siamo uniti anche oggi”

Una celebrazione sobria e breve per la Festa del 4 Novembre che ha subito gli effetti delle misure di contenimento della pandemia.

Sobria, ma con un messaggio importante. “Essere qui per celebrare la Festa dell’Unità nazionale e delle nostre Forze armate – ha detto il sindaco Mauro Calderoni - è un messaggio importante per la comunità di Saluzzo in questo momento tanto difficile. Dimostriamo che siamo uniti anche oggi. Speriamo di riuscire insieme a superare i mesi difficili che abbiamo di fronte".

In piazza Vittorio Veneto per l'alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro davanti al monumento dei caduti, questa mattina mercoledì 4 novembre, erano presenti autorità comunali e provinciali con la rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e la Polizia municipale.

Per la benedizione presenti il vicario generale della Diocesi don Beppe Dalmasso e il parroco della Cattedrale don Roberto Salomone.