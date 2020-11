Sci alpino, Coppa del mondo: manca la neve, parallelo di Lech spostato di due settimane

Slitta di poco meno di due settimane l'appuntamento di Lech/Zuers, in Austria, dove è in programma il prossimo parallelo femminile valido per la Coppa del mondo 20\21.

A causa della mancanza di neve e delle alte temperature nella località, i due paralleli (femminile e maschile) sono stati spostati dalla Fis dalle date originarie di venerdì 13 e sabato 14 novembre alle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 novembre.

Dopo l'eccellente opening di Soelden le stelle della nazionale azzurra Bassino, Brignone e Goggia, proseguono gli allenamenti in vista della prossima prova.

I nuovi orari delle gare prevedono:

giovedì 26 novembre: qualificazioni parallelo femminile h. 10

giovedì 26 novembre: finali parallelo femminile h. 17.45

venerdì 27 novembre: qualificazioni parallelo maschile h. 10

venerdì 27 novembre: finali parallelo maschile h. 17.50