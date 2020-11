Volley femminile A1: definitivamente rinviata Savino Del Bene Scandicci - Bosca S.Bernardo Cuneo

Sempre più ingolfato dall'emergenza sanitaria il campionato di Serie A1 femminile.

Definitivamente rinviata la sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Bosca S.Bernardo Cuneo che era stata riprogrammata per giovedì sera dopo l'accertamento di un caso di positività nella squadra toscana. Gli ultimi test, però non hanno fornito le garanzie necessarie per ottenere il via libera alla disputa dell'incontro, che pertanto è stato rinviato a data da destinarsi.

LA NOTA DELLA SAVINO DEL BENE VOLLEY

Savino Del Bene Volley comunica che a seguito dei test di sorveglianza svolti nella giornata di oggi, sono emerse positività all'interno del gruppo squadra oltre a deboli positività. Tutti i soggetti risultano presentare al momento una sintomatologia sfumata o assente. A seguito pertanto dell’esito dei tamponi e a causa dell’impossibilità di svolgere in tempo utile un ulteriore giro di test di sorveglianza, il match in programma per domani pomeriggio contro Cuneo non sarà disputato.

Salvo nuove sorprese si giocheranno: Zanetti Bergamo-Imoco Conegliano Volley e VBC èpiù Casalmaggiore – Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Rinviate a data da destinarsi: Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara, Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri, Delta Despar Trentino – Saugella Monza, Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo. Riposa Il Bisonte Firenze