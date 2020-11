Agricoltura, ecco gli anticipi PAC 2020: in Granda oltre 30 milioni di euro a più di 9mila aziende agricole

In totale, la Regione ha erogato - tramite l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) - 113.079.200 euro a 23.800 aziende agricole. Gli anticipi possono arrivare a coprire sino al 70% del totale e fanno riferimento alle domande presentate nel 2020.

Sono 9.576 le aziende agricole della provincia di Cuneo beneficiarie degli anticipi PAC 2020 erogati in questi giorni dalla regione Piemonte, anticipi che per il cuneese arrivano a toccare una somma di 30.245.582 euro (dato superiore a qualunque altro sul territorio piemontese).

“Con il via libera da Bruxelles, la Regione Piemonte ha provveduto subito a liquidare gli anticipi ai pagamenti Pac - sottolinea l ‘Assessore regionale all’Agricoltura e cibo, Marco Protopapa – per dare immediata liquidità alle nostre aziende agricole piemontesi, proprio in questi giorni in cui anche il comparto risulta nuovamente danneggiato dalle conseguenze della seconda ondata di Covid-19”.