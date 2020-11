Atletica: affiliazioni 2021, in arrivo i contributi regionali

Il Consiglio Regionale del 3 novembre ha deliberato di erogare alle società piemontesi un contributo per l’affiliazione 2021, in aggiunta a quanto già deliberato da Fidal Nazionale (45,00 € per le società affiliate esclusivamente al settore giovanile – 50,00 € per le società affiliate a tutte le categorie, con versamento direttamente sul conto online delle società – Delibera del 30/06/2020), da erogare alle società che si affilieranno nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2020.

Il contributo in oggetto varierà da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 200,00 € in base al numero dei tesserati di ciascuna società per la stagione 2020.

Anche il contributo regionale verrà caricato sul conto online delle società a partire dal 18 dicembre: in tale data saranno comunicate le fasce e le relative cifre.

Invariate rispetto all’anno precedente le tasse gara e i diritti di segreteria per i trasferimenti in regione.