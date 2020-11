Anche il sindaco di Carrù, Nicola Schellino, è positivo al Coronavirus

Positivo al Coronavirus anche il sindaco di Carrù, Nicola Schellino.

È arrivato oggi l’esito del tampone a cui il primo cittadino si era sottoposto lo scorso sabato dopo il manifestarsi di sintomi riconducibili alla malattia.

Attenendosi al protocollo, in attesa del tampone, il sindaco ha osservato l’isolamento domiciliare e, non potendo presenziare alle celebrazioni del 4 novembre (svoltesi in forma privata con il vice sindaco Bruno Calleri), si era rivolto ai suoi concittadini attraverso la sua pagina Facebook: "Mi trovo attualmente in isolamento presso la mia abitazione, in attesa di ricevere l’esito del tampone a cui mi sono sottoposto sabato dopo aver riscontrato sintomi ascrivibili a Covid-19. Ora sto meglio, ma sono sinceramente dispiaciuto di non poter rendere personalmente gli onori ai Caduti né procedere alla benedizione delle lapidi poste sulla facciata del Palazzo Comunale".