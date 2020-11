Bra, da domani mercato limitato ai soli generi alimentari

Per effetto del nuovo Dpcm 3 novembre 2020, da domani – venerdì 6 novembre 2020 – i mercati cittadini saranno limitati alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.



I mercati si svolgeranno secondo il consueto calendario: il mercoledì mattina i banchi saranno presenti nell’area di piazza Spreitenbach, nei pressi dell’ingresso ai Giardini della Rocca (e non sul rialzo di piazza XX Settembre, che sarà adibito a parcheggio), il venerdì anche in parte di piazza Carlo Alberto. La viabilità in corso Garibaldi sarà quindi aperta al transito e alla sosta.



Confermato anche il mercato dei produttori in piazza Giolitti, sotto la tettoia in cemento lungo la piazza stessa.



Nell’appuntamento del venerdì, a supporto della presenza della Polizia Municipale fino a fine anno saranno presenti volontari del Gruppo Civico Volontari Protezione civile, per un presidio all’attività e per sensibilizzare utenti e ambulanti al rispetto delle misure di prevenzione.



Per una spesa in sicurezza, ricordiamo il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di creare assembramenti e l’obbligo di utilizzare la mascherina. Gli operatori commerciali dovranno continuare a garantire le misure di prevenzione previste per la categoria, come la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita, l’uso delle mascherine e la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia tra i clienti che verso gli altri ambulanti, la disinfezione mani o messa a disposizione di guanti nel caso di scelta e manipolazione in autonomia del prodotto da parte del cliente.