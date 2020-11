Covid: salgono a 101 i contagi a Centallo, il 50% sono asintomatici

Effettuata questa mattina la riunione che ha visto impegnati il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa e il capogruppo di minoranza Alessandro Cubeddu. Durante l’incontro sono stati approfonditi alcuni punti cruciali.



Attualmente la situazione Covid-19 conta 101 contagi accertati, più del 50% di essi risulterebbero asintomatici, mentre sono 5 i ricoverati.



Dal comune non vi è la volontà di predisposte chiusure di: parchi, cimiteri e orti comunali. In piazza dei peperoni verrà invece predisposta la chiusura alle ore 18 del distributore h24.

Rimarrà invece aperta la casetta dell’acqua e l’oasi del cane.



Il mercato settimanale, come da decreto esclusivamente per i banchi di generi alimentari, continuerà ad avere luogo il lunedì e il venerdì rispettivamente nelle piazze Vittorio e peperoni. Sospesi invece i corsi musicali organizzati da Ensamble e Pentagramma.





“Ogni scelta verrà adottata basandosi su indicazione dell'autorità sanitaria, ragionale e statale - esprime la nota - Qualora il numero dei contagi dovesse ulteriormente crescere, potranno esserci nuovi provvedimenti”