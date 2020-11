Fondazione CRC sospende le mostre in corso a seguito del nuovo DPCM di martedì 3 novembre

Recependo quanto disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri, martedì 3 novembre 2020, sono sospese fino al prossimo giovedì 3 dicembre le visite alle esposizioni “William Kentridge, Respirare” e “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta”, in corso rispettivamente nella Chiesa di San Domenico ad Alba e nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo. Per quanto riguarda le attività collaterali programmate nell’ambito della mostra “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta”, gestite da Feliz in collaborazione con l’associazione La Scatola Gialla, nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma di attività online per i mesi di novembre e dicembre che consentiranno al pubblico di conoscere gli artisti e approfondire a distanza i temi trattati dalla mostra.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.fondazionecrc.it oppure telefonare allo 0171.452711.

La Fondazione CRC, infine, ha temporaneamente sospeso la programmazione delle altre esposizioni precedentemente annunciate e che vedono l’Ente cuneese collaborare con il Centro Conservazione Restauro “La Venaria Reale” e con Alessandro Marrazzo.