Genola si prepara al lockdown: comunicate le disposizioni, chiuderà la biblioteca pubblica

È il sindaco di Genola, Flavio Gastaldi, a comunicare ai propri concittadini quali siano le misure che coinvolgeranno direttamente la città.



Chiuderà la biblioteca pubblica fino a nuova comunicazione mentre l’isola ecologica continuerà ad avere gli stessi orari con ingresso sempre di una sola persona alla volta.



Rimarranno aperte la casetta dell’acqua e il cimitero, quest’ultimo con i consueti orari fino a nuova comunicazione. Tutti i servizi extrascolastici, pre-post-mensa e doposcuola, continueranno per gli iscritti fino a nuova disposizione, sospeso altresì il servizio di affitto di sale e locali comunali (teatro, sale, palestra, palazzetto, spazi aperti).



Rimarrà aperto, unicamente su prenotazione, il Municipio. Ritorna il servizio di spesa a domicilio a cura di volontari civici, Alpini, Protezione Civile e Pro Loco, inizialmente previsto per la sola consegna serale (18.00-19.30) mentre sabato e domenica solo al mattino. Il servizio partirà da sabato 7 ottobre.



Gli esercizi commerciali aderenti, salvo recessi, saranno quelli di marzo. La comunicazione informa che la tabella degli esercizi verrà aggiornata quanto prima.



“Desidero ringraziare quanti si sono spesi in queste ultime settimane nell'aiutare le famiglie raggiunte da comunicazione di isolamento fiduciario o quarantena impossibilitate a spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa o altre necessità - comunica in una nota il primo cittadino - E’ stata una bella dimostrazione di solidarietà nata spontaneamente, spinta dalla particolare situazione che stiamo attraversando. L'invito dell'Amministrazione Comunale è quello di non fermare ciò che è nato in queste settimane per evitare di disperdere quanto di buono è stato costruito.



Infine, un pensiero di solidarietà da parte di tutta la popolazione a chi è costretto a chiudere la propria attività per la seconda volta in un anno. Ricordiamocelo quando faremo i regali di Natale”