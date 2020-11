Lunghe code oggi sulla tangenziale di Alba per l’asfaltatura dello svincolo per Grinzane

Proseguiranno ancora per alcune ore nella mattinata di domani, venerdì 6 novembre, i lavori di asfaltatura che stanno interessando la rampa di uscita dalla tangenziale di Alba in direzione Grinzane Cavour.



Commissionato dalla Provincia, competente sulla tratta, l’intervento è finalizzato al rifacimento del manto di copertura della rampa di discesa, usurato dal forte passaggio di mezzi anche pesanti e da tempo bisognoso di una sistemazione.



Avviato questa mattina e proseguito per l’intera giornata, oggi il cantiere ha comportato la chiusura dello svincolo, poi riaperto nel tardo pomeriggio, arrivando a causare lunghe code sul traffico in uscita dalla tangenziale. Disagi che non dovrebbero replicarsi domattina, quando gli operai della ditta Sam di Alba dovrebbero realizzare le ultime finiture.



Dovrebbero invece iniziare lunedì 9 novembre e durare tre giorni, salvo maltempo, i lavori di asfaltatura che sempre la Provincia ha programmato per la sistemazione di due rotatorie di frazione Mussotto ad Alba, molto frequentate, lungo la strada provinciale 929 nel tratto Alba-Canale in località Mussotto.



Come già annunciato da queste pagine , le rotonde interessate dall’intervento sono quella che collega le provinciali 929 e 50 per Guarene (zona Snack Bar) e quella in direzione Canale, all’incrocio con strada Missione, dove si affacciano gli ingressi dell’ipermercato Mercatò Big e del gruppo Mollo.



Mercoledi scorso 28 ottobre si è svolto un sopralluogo sul posto con il consigliere provinciale delegato ai Lavori pubblici della Provincia, Massimo Antoniotti con il capo Reparto della Provincia Marco Eandi, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Alba Massimo Reggio, il comandante della Polizia municipale Antonio Di Ciancia, e l’impresa appaltatrice Sam Spa per definire gli ultimi dettagli di un intervento che potrebbe creare qualche disagio alla circolazione lungo quella che rappresenta la seconda più trafficata strada di competenza provinciale della Granda.



Come richiesto dal Comune di Alba i lavori non dovrebbero comunque avere inizio prime delle ore 9 del mattino, così da non incidere sulla viabilità della tratta, dove peraltro è ragionevole prevedere una diminuzione del traffico in ragione del lockdown al via domani.



L’intervento di asfaltatura utilizzerà un particolare conglomerato prodotto con bitume modificato più resistente di quello classico ma che, per una posa ottimale, deve essere steso con temperature più alte. Per tale motivo non saranno possibili lavorazioni in notturna in questa stagione.