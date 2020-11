Mondovì, il sindaco Paolo Adriano positivo al Covid-19

Anche il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 al quale si è sottoposto negli scorsi giorni, come da protocollo, in seguito al manifestarsi di febbre alta.

"Pur essendo stato sempre molto attento e prudente questa mattina ho ricevuto il risultato del che ha dato esito positivo." - spiega il primo cittadino - "Purtroppo le persone come me sono più esposte perché l'attività amministrativa comporta più contatti".

L'invito del sindaco è, ancora una volta, quello di non abbassare la guardia seguire tutte le indicazioni sanitarie per il contenimento dell'epidemia.