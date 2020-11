Nei licei monregalesi, chiusi per l'emergenza Covid, sono arrivati i "banchi a rotelle"

Ai licei “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, oggi, giovedì 5 novembre, sono arrivati i “banchi a rotelle”, anche se, visto il crescente numero dei contagi a livello nazionale, le lezioni in aula sono state sospese.

A comunicarlo è il dirigente scolastico, il prof. Bruno Gabetti: “Sono finalmente arrivati i 218 banchi che avevamo ordinato quest'estate, dopo un lungo e meticoloso lavoro di misurazione di tutte le aule, finalizzato a garantire il distanziamento fisico previsto dall'algoritmo ministeriale. I nuovi banchi, più compatti, consentiranno di poter utilizzare anche le aule più piccole, finora non utilizzabili (avevamo "tamponato" la situazione occupando i laboratori e l'aula Conferenze, e frazionando - "obtorto collo" - la storica "Aula Bruno").

In attesa di poter tornare a fare lezione in classe il prof. Gabetti rivolge il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato per il trasporto dei banchi: “Grazie di cuore a Rocco Guerra, responsabile sicurezza, ai collaboratori scolastici, a Mattia Germone dell’associazione "La Funicolare" e a Domenico Pizzi dell’associazione "Amici di Piazza" per aver messo a disposizione gratuitamente il furgone per il trasporto dei banchi in Succursale. Grazie anche a Domenica Chionetti, comandante dei Vigili Urbani, che ha egregiamente organizzato il servizio d'ordine per l'arrivo dei grandi camion a Piazza. È bello vedere che il comune e le associazioni di volontariato del quartiere sono sempre disponibili a sostenere la scuola!”