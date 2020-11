Piemonte in zona rossa, Carosso rincara la dose: "Indice Rt già sceso, dal Governo scelte illogiche"

Dopo l’invettiva antelucana del governatore Alberto Cirio , tocca al vicepresidente della Giunta regionale, l'astigiano Fabio Carosso, esprimere lo stupore della Regione Piemonte per la decisione comunicata ieri dal premier Conte.

""Il Piemonte zona Rossa! Una scelta del Governo inaccettabile, comunicata alle 20 decidendo il destino di migliaia di persone ed aziende, basata su dati vecchi di almeno 10 giorni fa (risalgono al 24 ottobre)", scrive l’esponente leghista.

"L’Rt del Piemonte – continua – è in netto miglioramento nell’ultima settimana, sceso da 2.16 a 1.91, questo grazie alle misure di rigore introdotte negli ultimi dieci giorni dalla Regione. Analizzando i dati di ogni singola regione si può capire chiaramente che il Governo ha deciso di usare misure diverse per situazioni molto simili alla nostra". Da qui dure parole di condanna: "Scelte illogiche fatte da questo Governo. I nostri piemontesi in questi giorni hanno già fatto sacrifici e meritano più rispetto! Cosa che il Governo non ha fatto! Il Piemonte pretende chiarezza!".





IL MINISTRO SPERANZA ILLUSTRA I DATI

Chiarezza che dal canto suo il Governo sembra ripromettersi di voler fare. In mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza ha risposto alle accuse arrivate dai governatori (insieme a Cirio anche Attilio Fontana, che ha parlato di "schiaffo" alla Lombardia, mentre la Calabria ha annunciato stamane di voler impugnare il Dpcm) chiedendo di non ignorare "la gravità dei dati su territori" e spiegando che "le regioni alimentano i dati con cui la cabina di regia effettua il monitoraggio dal mese di maggio. Nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti indicati dalle regioni. È surreale che anziché assumersi la loro parte di responsabilità ci sia chi faccia finta di ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori. Serve unità e responsabilità. Non polemiche inutili".

Nel pomeriggio di oggi lo stesso ministro terrà una conferenza stampa insieme al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e al direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, proprio col fine di illustrare l’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia (Dm 30 aprile 2020) e illustreranno gli indicatori che hanno portato all’ordinanza di ieri.





I CINQUE STELLE: "CIRIO PROVA

A NASCONDERE IL SUO DISASTRO"

Sul fronte piemontese sono è invece il Movimento Cinque Stelle a rispondere a Cirio e colleghi, con una nota firmata dai consiglieri regionali Sean Sacco e Francesca Frediani. "Sistema di tracciamento inesistente, ospedali al collasso, assistenza territoriale ferma al palo. Queste sono le reali condizioni del Piemonte – scrivono –. Le scelte del Ministero della Salute non fanno altro che scattare una fotografia del pessimo lavoro svolto in questi mesi da Cirio, Icardi e dalla Giunta piemontese. Cittadini ed aziende pagheranno a caro prezzo il dilettantismo di un esecutivo regionale che ha passato l'estate a fare polemiche senza concludere nulla sulla sanità (principale competenza regionale). Cirio adesso prova a nascondere il suo disastro buttandola in politica, ma i numeri lo smentiscono".



E ancora: "Il Piemonte ha una soglia di occupazione del 60% per i posti letto Covid, del 40% per le terapie intensive e i contagi sono alle stelle (seconda regione italiana). Il numero di tamponi per lungo tempo è stato molto inferiore rispetto ad altre Regioni, i test rapidi in farmacia non si sono ancora visti e adesso Cirio vuole farci credere che è colpa della Campania, del Governo o di chissà quale complotto politico romano? I governatori di centrodestra che hanno lavorato bene ci sono, non è certo una questione politica. Vogliamo un piano per uscire subito dalla zona rossa. Un documento preciso dove ci sia scritto almeno come si intenda aumentare le terapie intensive e implementare i tamponi e il loro esito. Cittadini ed imprese non possono più aspettare".