Salesiani di Fossano: impugnata la delibera del consiglio comunale che permetteva la costruzione di un nuovo fabbricato

A Fossano la costruzione di un nuovo edificio per ospitare l'Istituto dei Salesiani finisce sui banchi del Tar del Piemonte.

È stata infatti impugnata la delibera del Consiglio comunale del 20 luglio 2020, che aveva autorizzato la costruzione, in deroga, di un nuovo stabile da destinare ad aule e attività didattiche di laboratorio.



Le deroghe consentite all’Istituto Salesiani riguardavano l’aumento di cubatura e la percentuale di verde privato.

I proprietari dei terreni posti nelle vicinanze hanno impugnato la delibera, dopo aver già presentato due osservazioni contro il progetto in questione: ora chiedono al TAR l’annullamento della delibera.



Il nuovo edificio troverebbe collocazione nel campo da calcio dell’istituto Salesiani e, secondo le osservazioni riportate dai "vicini", andrebbe a ostruire la visuale libera, ridurrebbe la quantità di verde privato, oltre ad alcune osservazioni mosse circa la rumorosità dei laboratori.



Nel Consiglio comunale fu accolta la richiesta riguardante la visuale libera, sottolineando che la nuova nuova localizzazione del fabbricato nel lotto di proprietà non necessitava più di deroga.



Le altre richieste furono invece respinte, in particolare quella riguardante il verde privato, siccome l'interesse pubblico alla realizzazione dell'ampliamento del plesso scolastico risulta prevalente rispetto al parametro imposto.

L’osservazione mossa riguardante la rumorosità dei laboratori fu respinta dal momento in cui non rientrava nelle deroghe richieste.



La votazione, con immediata eseguibilità della delibera vide, durante la seduta, tutti i consiglieri favorevoli.



Ora, la decisione della leicità della delibera aspetta TAR: questo comporterà tempistiche molto lunghe. Un vero peccato per la città e per i ragazzi che non potranno usufruire di laboratori moderni per la loro istruzione.