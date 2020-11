Villanova Mondovì in lutto per la scomparsa di Adriano Chiera

Villanova Mondovì piange la scomparsa di Adriano Chiera.

Molto conosciuto e apprezzato in paese e a Roracco, frazione dove abitava, si è spento dopo una lunga malattia all'età di 74 anni.

A ricordarlo con un messaggio sui social suo cugino, padre Renato Chiera, fondatore della "Casa do Menor", onlus che dal 1986 accoglie e aiuta i bambini e i giovani della periferia di Rio de Janeiro.

"Mio cugino Adriano è andato in cielo. Ha fondato con me la "Casa do Menor" per cui ha speso tutta la vita" - scrive padre Renato -"Voglio solo che gli arrivi il mio grazie per aver dedicato la sua vita a questo progetto e per tutto ciò che ha fatto. Siamo sicuri che dal cielo ci proteggerà. Preghiamo per lui".

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre alle 15, nella parrocchia di Roracco, nel rispetto delle norme anti contagio.

Adriano lascia la moglie Teresa, i figli Barbara, Luca e Federica e i nipoti Eleonora, Lucia, Arianna, Marta e Giovanni. A tutta la sua famiglia sincere condoglianze da parte della nostra redazione.