Serie D: spazio ai recuperi, poi riprenderà il calendario dei campionati

Il calendario del campionato di Serie D riprenderà il 29 novembre: prima saranno disputati tutti i recuperi degli incontri rinviati in questo tribolato inizio di stagione.

8, 15, 18 e 22 novembre sono le date prescelte dai vertici del movimento per giocare le partite.

Priorità ai recuperi, dunque, con conseguente posticipazione delle gare già programmate.

IL CALENDARIO DELLE GARE DI RECUPERO NEL GIRONE A

Domenica 15 novembre

Imperia-Varese, Castellanzese-Casale, Vado-Derthona, Saluzzo-Sanremese, Arconatese-Borgosesia, Chieri-Gozzano, Lavagnese-Legnano

Mercoledì 18 novembre

Varese-Caronnese, Bra-Vado, Lavagnese-Saluzzo

Domenica 22 novembre

Fossano-Varese, Sestri Levante-Caronnese, Vado-Pontdonnaz, Legnano-Bra

La LND precisa: la calendarizzazione dei recuperi ha tenuto conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti fiduciari ed obbligatori ancora in atto. Le rimanenti gare da recuperare, non indicate nel prospetto, saranno calendarizzate con successivo comunicato.