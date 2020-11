Alba, due feriti nello scontro tra due auto a Scaparoni

E’ di due feriti fortunatamente non gravi il bilancio dello scontro registratosi nel primissimo pomeriggio di oggi in strada Sottoripe, presso la frazione albese di Scaparoni.



Erano da poco passate le 13 quando una Fiat Punto e una Fiat Panda che percorrevano in direzione contraria la stretta strada che scorre ai piedi della collina, parallela alla Statale 231, sono andate a scontrarsi violentemente in un semi frontale.



Rimaste contuse, le persone alla guida delle due utilitarie sono state soccorse dai sanitari dei Volontari Ambulanza Roero di Canale, giunti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba e all’elicottero del 118. Solo uno dei due guidatori ha però avuto bisogno di essere condotto in ospedale, mentre la seconda ha preferito evitare il ricovero.