Soccorso con lieto fine per una 92enne albese

Intervento con lieto fine quello effettuato questa mattina (giovedì 5 novembre) dai Vigili del Fuoco di servizio presso il Distaccamento albese di corso Coppino, intorno alle ore 9.30 chiamati dai parenti di una donna classe 1928, residente in un appartamento di via Macrino, nel centro storico albese, allarmati perché la loro congiunta non rispondeva loro al telefono e nemmeno al citofono.



Giunti sul posto e individuato l’alloggio al secondo piano dove la donna vive sola, i Vigili del Fuoco ne hanno raggiunto il balcone e da lì si sono introdotti in casa.



All’interno hanno però potuto verificare che la donna non era stata vittima di un malore e nemmeno di una caduta, ma dormiva tranquillamente nella propria camera da letto.



L’anziana – che i soccorritori della Croce Rossa hanno intanto verificato godere di ottima salute – non si è nemmeno particolarmente scomposta alla vista dei suoi soccorritori, ringraziandoli per una premura rivelatasi fortunatamente non necessaria.