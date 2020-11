Operazione “Lussuria Orientale”, dietro le case di appuntamenti possibile associazione a delinquere accusata di sfruttamento di prostituzione e immigrazione clandestina

Ha continuato a svolgersi il procedimento relativo alla maxi operazione “Lussuria Orientale” avviata nel 2014 presso il Tribunale di Cuneo. Nel processo, sono imputati cittadini cinesi e italiani accusati di associazione a delinquere dedicata allo sfruttamento della prostituzione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo l’accusa, i 10 imputati odierni, avrebbero gestito un giro di prostituzione che operava in “case di appuntamenti” non solo in provincia di Cuneo, ma anche in altre città della Lombardia, come Vicenza e Mantova, nelle quali avrebbero lavorato circa 60 ragazza introdotte in Italia e arrivate appositamente dalla Cina.

“Questo processo si snoda su una rete di case di prostituzione e di contatti tra soggetti in tutto il Nord Italia” queste le parole della titolare delle indagini, il p.m. Chiara Canepa che hanno aperto la sua requisitoria. Attraverso intercettazioni, pedinamenti e accessi negli appartamenti si è riusciti a scovare i vari organizzatori e organizzatrici del meretricio. In particolare, identificando le capo-donne che sfruttavano e gestivano l’attivitá di prostituzione delle ragazze è stato possibile costruire una rete di contatti e di approfondire i singoli ruoli.

A fine 2014 a seguito di un controllo effettuato in una casa a Mondovì nei confronti della “capo-donna” W.H.X., che avrebbe gestito anche un alloggio a Vicenza, sono stati reperiti numeri di telefono, indirizzi e contatti di altri cittadini cinesi che, come lei, facevano parte della banda. Dopo un susseguirsi di controlli dei dati forniti da W.H.X., si è giunti alla scoperta di figure di soggetti italiani che in concorso con i cittadini cinesi sfruttavano il meretricio: tra cui P.T. che avrebbe favorito l’attività della capo donna di Z.J. in un alloggio di Cuneo. La fonte di approvvigionamento sarebbe stata Milano. Si era infatti scoperto che, nell’altra casa gestita da Z.J.- che ha patteggiato la pena- molte ragazze provenivano dal capoluogo lombardo. Il p.m. ha demandato al Collegio di riconoscere la responsabilità penale di P.T. e di condannarlo a 16 mesi di reclusione e al pagamento di 600euro di multa.

“Z.J. è un personaggio trasversale- ha illustrato il pubblico ministero- è presente in molte delle conversazioni telefoniche, sia con W.H.X che con Z.Y.J. Quest’ultima, sarebbe risultata essere una capo donna di una casa di Mantova e Castelgoffredo. Le due, dalle intercettazioni, emerge che si scambiavano sia le ragazze oltre a numerose opinioni connesse al “mercato del lavoro”, come ad esempio sulle tariffe da applicare ai clienti o a valore di cessione di una casa”.

Altra figura emersa dai dati forniti da W.H.X. è T.M., uomo cinese, che ha ammesso di aver riciclato parte del denaro proveniente dalle case di prostituzione di Barge e Mondovì, per aprire un centro massaggi nei pressi di Firenze. A fronte di ciò, il pubblico ministero ha richiesto la condanna a 2 anni di reclusione e 1000 euro di multa per Z.Y.J; 3 anni di reclusione e 5000 euro di multa nei confronti di W.H.X e 3 anni e 6 mesi di reclusione e 6000 euro di multa per T.M.

Tramite ulteriori accertamenti, sono spuntati fuori anche i nomi degli italiani L.F.P e B.E. I due avrebbero gestito una “casa di appuntamenti” a Cuneo, dove sarebbe avveuto lo sfruttamento di Z.B., moglie di B.E. L.F.P. avrebbe dunque aiutato B.E. a collocare la donna nell’appartamento di Cuneo e insieme, ne avrebbero sfruttato il meretricio. Per entrambi, è stata chiesta la condanna ad anni 3 di reclusione e 2000 euro di multa.

Z.J. avrebbe ceduto casa di Barge a K.W. e Y.Y., una coppia di cittadini cinesi residenti a Milano. Qui Y.Y. oltre a rivestire il ruolo di capo donna, da numerose intercettazioni telefoniche, si sarebbe anche occupata del reclutamento e delle sistemazioni delle ragazze cinesi provenienti da Milano. La sua posizione sarebbe aggravata anche dal fatto che Y.Y. avrebbe continuato l’attività anche durante la misura cautelare cui era sottoposta. Per i coniugi il p.m. C. Canepa ha richiesto la condanna ad una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 6mila euro di multa.

In ultimo, dai contatti telefonici è emersa la figura di Y.X.Q.: la donna, per la quale è stata richiesta la condanna di 2 anni di reclusione e 2mila euro di muta, sarebbe stata il capo della casa di Manta. In suo possesso sarebbero risultati il numero telefonico oggetto di accertamento, quello dell’annuncio sul sito web di incontri e 4mila euro in contante.

L’ udienza è stata rinviata al 27 gennaio 2021 ore 9,30 per la discussione.