Prestiti garantiti: tutti i vantaggi della cessione del quinto

Per ottenere un finanziamento di qualsiasi tipo è necessario avere dei requisiti o presentare delle garanzie che dimostrino alla banca o alla finanziaria la capacità di rimborso del richiedente. Concedendo un prestito alle persone che non presentano quei requisiti o quelle garanzie, gli istituti rischierebbero di non tornare in possesso delle somme erogate.

La cessione del quinto si distingue da tutte le altre formule di prestito perché è garantita dalla busta paga o dalla pensione. Questo è solo uno dei tanti aspetti che hanno fatto sì che questa tipologia di finanziamento diventasse una delle più apprezzate in Italia. La possibilità di ottenere importi anche elevati e la comodità del rimborso sono altri esempi dei vantaggi della cessione del quinto.

Requisiti necessari per ottenere il prestito

Il fatto che non vengano richieste ulteriori garanzie oltre alla presenza di uno stipendio o di una pensione (e di una copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla legge) non significa che chiunque possa ottenere il prestito con cessione del quinto. Il finanziamento è infatti riservato solo ad alcune categorie.

Possono richiedere questo prestito i dipendenti pubblici e statali, i pensionati e i dipendenti di aziende private che superano determinate soglie dimensionali. Inoltre i dipendenti hanno accesso al finanziamento solo se hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e se hanno raggiunto una determinata anzianità lavorativa.

I pensionati invece, per poter ottenere il prestito, devono ricevere una pensione superiore al trattamento minimo e devono rispettare i limiti anagrafici stabiliti dall'istituto erogante. Tutte le informazioni sui requisiti necessari e le procedure da seguire per ottenere il finanziamento, si possono trovare sulla pagina https://www.cessionedelquintofacile.com/ , che offre una guida dettagliata sul funzionamento di questa tipologia di prestito.

Le caratteristiche della cessione del quinto

Il prestito si chiama cessione del quinto perché la rata di rimborso mensile non può essere più alta di un quinto dello stipendio o della pensione netta. Il piano di rimborso può durare fino a dieci anni. L'importo massimo che si può ottenere dunque dipende dall'entità della propria retribuzione o pensione e dalla durata del finanziamento. Incidono anche il TFR maturato e l'anzianità di servizio.

La rata viene pagata direttamente dal datore di lavoro o dall'istituto pensionistico, che ne trattengono l'importo dalla busta paga o dal cedolino. Proprio per questo motivo il prestito può essere richiesto anche dai cattivi pagatori ed i protestati, soggetti per i quali è impossibile ottenere altri tipi di finanziamento.

Come accennato il precedenza, la presenza di uno stipendio o di una pensione rappresenta l'unica garanzia richiesta dalle banche e dalle finanziarie. Va però aggiunto che la legge prevede la stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi di morte e di perdita di impiego. In alcuni casi i costi della polizza sono a carico dell'istituto erogante.

La documentazione che bisogna presentare quando si richiede la cessione del quinto non cambia molto da quella prevista per i tradizionali prestiti personali. Servono infatti la carta di identità, il codice fiscale e il documento di reddito (busta paga o cedolino); in più i dipendenti devono presentare il certificato di stipendio, mentre i datori di lavoro devono trasmettere alla banca il loro benestare.

Perché scegliere la cessione del quinto

Dopo aver riepilogato tutte le caratteristiche principali della cessione del quinto è possibile tirare le somme elencando quelli che sono i vantaggi di questa particolare formula di finanziamento. Il primo consiste nel fatto che si tratta di un prestito in qualche modo garantito dalla presenza di un reddito.

Ciò significa che la presenza di uno stipendio o di una pensione è un elemento sufficiente per l'ottenimento del finanziamento, e questo vale anche per i cattivi pagatori ed addirittura i protestati. Un altro importante vantaggio consiste nel collegamento tra entità della retribuzione mensile ed importo ottenibile: chi ha un buono stipendio o una buona pensione può richiedere somme elevate.

La modalità di rimborso risulta essere molto comoda: la rata viene pagata dal datore di lavoro, quindi non c'è il rischio di scordarsene, evitando tutti i rischi che un'eventualità del genere potrebbe comportare. Inoltre l'impegno mensile non può andare oltre il 20% dello stipendio e rimane fisso per l'intera durata del finanziamento: la rata rimane quindi sostenibile e permette di organizzare al meglio le proprie spese.

Infine bisogna parlare delle condizioni economiche applicate. Grazie a particolari convenzioni stipulate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'INPS, le banche e le finanziarie possono proporre ai dipendenti pubblici e statali ed ai pensionati dei tassi di interesse particolarmente convenienti.