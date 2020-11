Motori: Rally delle Valli Cuneesi, niente da fare anche per il 2021

Il Rally delle Valli Cuneesi non si svolgerà neppure nel 2021 e dà quindi appuntamento al 2022.

La decisione è stata ufficializzata dall'organizzatore Piero Capello dello Sport Rally Team che ha parlato di una scelta assunta "a malincuore, ma in coscienza e con buon senso."

L'edizione numero 26 era in programma nei primi giorni di maggio 2020 (contestualmente al 13° Rally Storico") ma saltò per l'emergenza sanitaria alla vigilia dell'apertura delle iscrizioni senza poi trovare una buona collocazione nel calendario per la seconda parte dell'anno.

Piero Capello, patron di Sport Rally Team: “Torneremo a concentrarci con il massimo impegno che abbiamo sempre dedicato quando il quadro sarà auspicabilmente meno incerto e più sicuro, più stimolante, di nuovo con la possibilità di un pubblico di migliaia di appassionati in grado di assembrarsi in quella gioiosa festa di popolo e di sport che tutti ricordiamo”.

A malincuore, ma in coscienza e con buon senso, ha preferito evitare di inserire la manifestazione nei calendari 2021, le cui titolazioni sono state appena divulgate. La comunicazione della data avrebbe dovuto avvenire entro lo scorso 18 ottobre.

Invece, con decisione nello stesso tempo coraggiosa e giudiziosa l'organizzazione ha stabilito di non mettere a rischio il lavoro di molti, con una data che avrebbe dovuto essere all'inizio della stagione agonistica, in aprile. Invece si comincerà a progettare per il 2022 sempre sulle strade delle valli occitane.

Proprio mentre è in corso la definizione dei calendari, che culminerà con la finale riunione federale a Roma il 29 novembre, lo Sport Rally Team si chiama fuori dai giochi. Con dispiacere.

