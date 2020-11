Alba Cheer: Isabella Deltetto si aggiudica il premio di atleta del mese di ottobre

Tanto orgoglio per Isabella Deltetto, che, al primo anno nel team Youth Titans, ha conquistato il premio di atleta del mese di ottobre.

Durante la consueta riunione tecnica di fine mese lo staff dei coaches ha scelto di premiare proprio la flyer della squadra junior3 per partecipazione, miglioramento, impegno e costanza.

La consegna dell'ambito riconoscimento è avvenuta sabato 31 ottobre in occasione dell'allenamento a tema organizzato per Halloween. Oltre al trofeo individuale, la vincitrice ha conquistato cinque gettoni bonus che vanno ad aggiungersi a quelli del proprio team nello scrigno degli skills contenente tutte le abilità degli atleti di ciascuna squadra: è sempre chiaro che in un team di cheerleading non si vince mai per se stessi, ma tutto viene condiviso con i compagni.

Il premio che ogni mese sceglie l'atleta più meritevole tra tutti quelli di Alba Cheer continuerà nel mese di novembre anche in caso di sospensione degli allenamenti in palestra. A questo proposito, gli atleti dei team agonistici e anche i corsisti della Palestra Titans saranno supportati nel mantenersi in forma con un costante monitoraggio da parte dei coaches. Nulla a che vedere con video-lezioni, ma una preparazione che permetterà loro di farsi trovare pronti alla ripartenza in palestra, per tornare a conquistare importanti trofei tutti insieme.