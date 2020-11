Distanti sì, ma ugualmente vicini: alla media "Massimo D'Azeglio" di Cuneo degli autoritratti "sostituiranno" gli alunni in DaD

Che fastidio rivolgersi a qualcuno che non ricambia la nostra attenzione.

Lo sguardo del proprio interlocutore è uno degli elementi fondanti del dialogo. Gli occhi sono una forma di comunicazione; integrano il detto a parole con quanto, invece, a parole non può essere espresso; veicolano contenuti ed emozioni in maniera diretta, potente, sincera.

Il nuovo dpcm, che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre, pare ostacolare profondamente questa peculiarità della natura umana. Da domani infatti migliaia di studenti, dalla seconda media in su, torneranno a seguire le lezioni dalla postazione isolata della propria stanza e altrettanti insegnanti a cercare di far recapitare nozioni superando l’ostacolo dello schermo di un pc. Potranno parlare, illustrare concetti, spiegare formule e citare autori, ma rivolgendosi ad un’aula vuota.