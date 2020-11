Moretta: l'ingresso della biblioteca "addobbato" per Halloween dai disegni dei bimbi

Ecco come si presentava l'ingresso della biblioteca comunale "Benita Millone" di Moretta sabato 31 ottobre 2020. Centinaia di disegni, inerenti la festa di origine celtica di Halloween, colorati dai piccoli frequentatori della biblioteca che hanno accolto con entusiasmo e tanto arancione l'invito della consigliera Manuela Millone a rimanere uniti, in tempo di Covid, alla tradizionale lettura presso la biblioteca. "Sinceramente non mi aspettavo così tante visualizzazioni per ascoltare la lettura che ho registrato e inviato ai cari piccoli lettori on line. E poi, che dire...sono rimasta senza parole quando sabato pomeriggio sono passata davanti alla biblioteca: centinaia di bambini e bambine avevano accettato la mia proposta di attaccare 1 disegno alla vetrata della biblioteca stessa!I disegni erano così tanti che sono arrivati fino alla fine del portico antistante l'entrata". Non abbiamo potuto fare la lettura ad alta voce in presenza, rispettando le misure anticovid, ma la voglia di leggere e di condividere questa passione non ci ha fermati!". La lettura on line è piaciuta, assicurano i lettori, perché riportava alla tematica dell'amicizia: Mortina, una bambina assai speciale e un po' spaventosa, grazie alla festa di Halloween viene accettata, per come è, da un gruppo di bambini e inizia una bella amicizia con tutta la sua diversità. L'importante è divertirsi e condividere i bei momenti… "Grazie a tutti, bambine e bambini, piccoli lettori che hanno già capito che un libro è un pretesto per condividere con altri il piacere di viaggiare con la fantasia in nuovi mondi e avventure. Alla prossima!"